Бензема: «Мы напомнили, что мы - «Реал»

Французский нападающий Карим Бензема забил три мяча в ворота «Челси», и он очень доволен своим выступлением. Бензема заявил, что вечер для него был «волшебным». Испанский клуб уверенно переиграл «Челси», забив три мяча. В ответ «пенсионеры» забили только один.

- Это волшебный вечер, как и тот на «Сантьяго Бернабеу» в матче с «ПСЖ». Мы приехали за победой, чтобы напомнить - мы «Реал». И все получалось с первой до последней минуты. Все голы мне понравились, но особенно важным был третий мяч, он не позволил сопернику поднять голову, - заявил Бензема, слова которого цитирует официальный сайт УЕФА.