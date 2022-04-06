Вальверде выйдет в основе «Реала» на матч против «Челси»

Мадридский «Реал» официально объявил свой стартовый состав на первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов против лондонского «Челси». В расстановке команды числятся 4 номинальный центральных полузащитника.

Состав команды Анчелотти выглядит следующим образом: Тибо Куртуа, Ферлан Менди, Давид Алаба, Эдер Милитао, Дани Карвахаль, Лука Модрич, Каземиро, Тони Кроос, Федерико Вальверде, Винисиус Жуниор и Карим Бензема, который выведет свою команду в качестве капитана.

Матч стартует в 22:00 по московскому времени на стадионе «Стэмфорд Бридж». Состав лондонского «Челси» пока неизвестен.