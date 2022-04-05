Агент Бэйла: «Гарет заслуживает достойного прощания от «Реала»

Агент полузащитника мадридского «Реала» Гарета Бэйла подтвердил, что его клиент покинет клуб по окончанию сезона. Напомним, что контракт футболиста истекает в июне 2022 года.

«Гарет заслуживает достойного прощания от «Реала». Флорентино Перес всегда поддерживал его. Бэйл очень любит «Реал» и Мадрид в частности. Те, кто плохо о нём отзывается – паразиты», – цитирует агента итальянский журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что Бэйл перешёл в мадридский «Реал» летом 2013 годы из «Тоттенхэма». За 8 сезонов в клубе валлиец сумел четырежды выиграть Лигу чемпионов и дважды поднять над головой титул Ла Лиги.