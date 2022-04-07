Бензема впервые в карьере поучаствовал в 50-ти голах за сезон

Французский нападающий Карим Бензема сделал хет-трик в матче мадридского «Реала» против «Челси». Таким образом, он довел свой общий баланс голевых действий в нынешнем сезоне до пятидесяти - это 37 голов и тринадцать голевых передач.

Столь серьезную результативность Бензема демонстрирует впервые в своей карьере, он стал настоящим лидером команды после того, как ее покинул Криштиану Роналду. К слову, португалец является единственным другим футболистом в 21-м веке в составе «Реала», который добирался до этого рубежа - правда, целых восемь раз в карьере.