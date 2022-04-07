Макманаман: «Реал» в матче с «Челси» произвёл очень сильное впечатление

Известный английский экс-футболист Стив Макманаман рассказал о том, что он думает по поводу игры мадридского «Реала» в первом матче с лондонским «Челси».

Макманаман сказал, что мадридская команда в матче с «Челси» произвела на него очень сильное впечатление и приятно удивила. Стив отметил, что футболисты «Реала» показали бескомпромиссный футбол. Англичанин добавил, что в Лиге чемпионов часто побеждает не сильнейшая команда, а та, что допускает меньше всего ошибок.

Напомним, что «Реал» уверенно переиграл «Челси» со счётом 3:1 благодаря хет-трику Бензема.