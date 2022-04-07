Форвард «Реала» Карим Бензема назван лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Футболист великолепно провел первый полуфинальный матч Лиги чемпионов против «Челси», сделав хет-трик. Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу мадридского клуба.

В розыгрыше этого сезона Бензема провел 8 матчей, забил 11 голов и сделал одну результативную передачу.

После своего хет-трика на «Стэмфорд Бридж» Бензема поднялся с 82 голами на четвертое место в списке бомбардиров турнира за всю его историю (не учитывая матчи квалификационных раундов). Больше игрока «Реала» в Лиге чемпионов забивали только Роналду (140 голов), Месси (125) и Левандовски (85).