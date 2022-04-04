Саутгейт: «Джеймс уже является топ-игроком»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт похвалил защитника лондонского «Челси» Риса Джеймса, который на прошедшем Евро-2020 завоевал вместе с национальной командой серебряные медали турнира.

«Рис – очень талантливый игрок. У него есть всё, что нужно. Его уже можно назвать топ-футболистом, но в будущем он может вырасти ещё больше. Всё зависит только от него», – заявил Саутгейт.

Напомним, что Джеймс недавно восстановился от травмы, из-за которой был вынужден пропустить последние товарищеские матчи сборной Англии. Также футболист на прошлой неделе перенёс коронавирус. Сообщается, что англичанин будет готов выйти на поле в четвертьфинале Лиги чемпионов между «Челси» и «Реалом».