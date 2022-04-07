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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Серена: «Лукаку и Бензема по-разному реагируют на обстоятельства»

07 Апреля 2022 • 20:55 Комментировать
Челси
1:3
Реал Мадрид
окончен

Бывший нападающий «Интера» Альдо Серена определил разницу между Ромелу Лукаку и Каримом Бензема после поражения «Челси» от «Реала».

«Речь идет о том, как они реагируют на меняющиеся обстоятельства. Один испытал вызов и потерял всякую уверенность, в то время как другой начал с позиции подносчика снарядов для Криштиану Роналду, но с его уходом занял трон, повысив свою уверенность в себе», - сравнил двух форвардов Серена.

В четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Челси» - «Реал» Бензема отметился хет-триком, в то время как Лукаку весь сезон не может стать игроком основы лондонского клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Карим Бензема Ромелу Лукаку Альдо Серена
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