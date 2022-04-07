Серена: «Лукаку и Бензема по-разному реагируют на обстоятельства»

Бывший нападающий «Интера» Альдо Серена определил разницу между Ромелу Лукаку и Каримом Бензема после поражения «Челси» от «Реала».

«Речь идет о том, как они реагируют на меняющиеся обстоятельства. Один испытал вызов и потерял всякую уверенность, в то время как другой начал с позиции подносчика снарядов для Криштиану Роналду, но с его уходом занял трон, повысив свою уверенность в себе», - сравнил двух форвардов Серена.

В четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Челси» - «Реал» Бензема отметился хет-триком, в то время как Лукаку весь сезон не может стать игроком основы лондонского клуба.