Куртуа: «Дело ещё не сделано»

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа считает, что его клуб еще не гарантировал себе участие в полуфинале Лиги чемпионов после победы над «Челси» со счетом 3:1 на поле соперника. По мнению Куртуа, в ответной игре возможны варианты, которые могут изменить положение вещей.

- Мы хорошо сыграли, были моменты, забили дважды, хотя и утратили потом инициативу. Зато во второй части игры мы сразу же забили. Но дело еще не сделано, ведь они могут быстро забить в ответном матче и тогда все будет сложнее. Надо сыграть так, словно счет равный и нам надо побеждать, - заявил Куртуа, слова которого цитирует официальный сайт УЕФА.