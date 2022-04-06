Куртуа – о Лукаку: «Надеюсь, у него всё наладится, но не завтра»

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа высказался на тему игрового кризиса Ромелу Лукаку в «Челси» перед очной встречей в Лиге чемпионов.

«Ромелу – отличный игрок, я хорошо знаю его по сборной Бельгии. Он очень сильный нападающий, поэтому странно видеть, что в последнее время он не всегда играет. Но он справится с проблемами, я уверен.

Иногда вам просто нужно адаптироваться. У меня было то же самое в первый год пребывания в Мадриде. Вам приходится проходить через смену тактики, узнавать новых одноклубников и тренера, и ко всему этому нужно привыкать. Убеждён, у Ромелу всё получится, но, надеюсь, не завтра – пусть подождёт ещё недельку!» – приводит слова Куртуа The Independent.