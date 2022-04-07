Бензема побил рекорд Фонтэна, державшийся ещё с 50-х годов прошлого века

Французский нападающий Карим Бензема в своей любимой манере в одиночку уничтожил в матче четвертьфинала Лиги чемпионов «Челси», забив в ворота лондонского клуба три мяча. Таким образом, Бензема стал всего лишь четвертым игроком, который оформил два хет-трика подряд в матчах Лиги чемпионов.

Его общий счет голов в текущем сезоне - одиннадцать, и он превзошел абсолютный рекорд для французских игроков в Кубке или Лиге чемпионов, который ранее принадлежал с сезона 1958-1959 Жюсту Фонтену, забившему десять голов.