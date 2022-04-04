Тухель о Хаверце: «Он наш самый сильный игрок, работает как лошадь»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель выразил поддержку Каю Хаверцу перед первым четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов против «Реала».

«Я чувствую, что он наш самый сильный игрок. Он работает, как лошадь, и очень опасен. Я доволен его выступлениями», - сказал Тухель.

Хаверц неоднозначно провел предыдущий матч «Челси» против «Брентфорда», который сенсационно закончился со счетом 1:4 в пользу клуба из низшей части турнирной таблицы.

«Челси» проведет первый поединок четвертьфиналов в среду, 6 апреля.