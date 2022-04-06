Бензема покорил дождливый Лондон: хет-трик Карима принёс «Реалу» уверенную победу над «Челси»

В четвертьфинале Лиги чемпионов лондонский «Челси» принимал мадридский «Реал».

Самую громкую афишу в четвертьфинале Лиги чемпионов организовали «Челси» и «Реал». Мадридцы вновь получили топ-соперника и вновь начинали в гостях. По этому поводу у «сливочных» болельщиков были опасения – уж слишком трусливо «Реал» играл в Париже, такая тактика могла подвести и в Лондоне. Тем более, «Челси» оправдывался за неожиданное поражение в АПЛ. Скромный «Брентфорд» умудрился разгромить синих со счётом 4:1.

Сценарий матч на «Стэмфорд Бридж» читался с первых минут. «Челси» забрал мяч и территорию, а «Реал» показывал, что приехал играть на контратаках. Мадридцы даже не помышляли о владении, а лондонцы всегда были с мячом, но вот парадокс – атаки мадридцев были невероятно опасны, хозяева же ничего не создавали.

В первом контрвыпаде Бензема и Винисиус лондонцев пожалели. Карим отдал на бразильца в штрафную площадь, тот убрал на замахе защитника и мощно пробил в перекладину. Повезло синим, но дальше на авансцену уже вышел Бензема. Карим дал Вини мастер-класс по реализации. Сам же начал атаку передачей на бразильца, сам же её завершил ударом головой метров с 10, замкнув кросс опять же Винисиуса.

Прошло всего три минуты и Карим праздновал дубль, теперь уже воспользовавшись ювелирной подачей Луки Модрича с противоположного фланга – 0:2. Положение Лондона стало катастрофическим. «Челси» навалился всей командой, нарастил давление и под конец тайма всё-таки смог вернуть интригу. Третий гол головой за тайм оформил Кай Хаверц, замкнувший мягкий кросс Жоржиньо. Атака получилась очень похожей на комбинацию Модрич – Бензема.

Вторая половина встречи началась с атакующих замен для «Челси»: вместо Канте и Кристенсена вышли Ковачич и Зиеш, и с гола для мадридского «Реала». Неудержимый Карим Бензема прибил хозяев, воспользовавшись неудачной передачей Менди и сонливостью Рюдигера. Француз ошибку подкараулил и поразил опустевшие ворота метров с восемнадцати, оформив хет-трик – 1:3.

В ответ «Челси» опять же неплохо навалился, но тут блеснул и второй герой Мадрида. Удар Аспиликуэты вышел мощным и точным, однако Тибо Куртуа в блестящем прыжке не дал мячу затрепыхаться в «девятке». Были и промахи собственного производства. Свежий Ромелу Лукаку поймал мяч на углу вратарской после серии отскоков, бил головой, но не сумел попасть в створ.

Кажется, у Лиги чемпионов будет новый победитель. «Челси» поставил себя на край пропасти, проиграв «Реалу» на своём поле. В Мадриде Карим Бензема будет ещё опаснее.