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Лига чемпионов

Бензема покорил дождливый Лондон: хет-трик Карима принёс «Реалу» уверенную победу над «Челси»

06 Апреля 2022 • 23:54 Комментировать (6)
Челси
1:3
Реал Мадрид
окончен

В четвертьфинале Лиги чемпионов лондонский «Челси» принимал мадридский «Реал».

Протокол игры  
Челси 1:3Реал Мадрид
  21'Бензема Карим (0:1)
  24'Бензема Карим (0:2)
(1:2) Хаверц Кай40'   
  46'Бензема Карим (1:3)
Менди ЭдуарКристенсен Андреас  46' (Ковачич Матео (  46') Силва ТьягоРюдигер Антонио   19'Джеймс Рис IIКанте Н'Голо  46' (Зиеш Хаким (  46') Жоржиньо II  64' (Лофтус-Чик Рубен (  64') Аспиликуэта СесарМаунт МэйсонПулишич Кристиан  64' (Лукаку Ромелу (  64') Хаверц Кай
Запасные: Кенеди РобертВернер ТимоСарр МалангБеттинелли МаркусАлонсо МаркосЧалоба ТревоАррисабалага КепаНьигес Сауль
Куртуа ТибоКарвахаль ДаниэльМилитао Эдер   14'  64' (Начо Фернандес (  64') Алаба ДавидМенди ФерланМодрич ЛукаКаземиро КарлосКроос Тони  74' (Камавинга Эдуардо (  74') Вальверде Федерико  86' (Бэйл Гарет (  86') Бензема Карим  86' (Себальос Дани (  86') Винисиус Жуниор
Запасные: Васкес ЛукасРодригоФуйдиас ТониДиас МарианоМарсело ВиераЛунин АндрейВальехо ХесусАсенсио Марко
06 апреля. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).

 

Самую громкую афишу в четвертьфинале Лиги чемпионов организовали «Челси» и «Реал». Мадридцы вновь получили топ-соперника и вновь начинали в гостях. По этому поводу у «сливочных» болельщиков были опасения – уж слишком трусливо «Реал» играл в Париже, такая тактика могла подвести и в Лондоне. Тем более, «Челси» оправдывался за неожиданное поражение в АПЛ. Скромный «Брентфорд» умудрился разгромить синих со счётом 4:1.

Сценарий матч на «Стэмфорд Бридж» читался с первых минут. «Челси» забрал мяч и территорию, а «Реал» показывал, что приехал играть на контратаках. Мадридцы даже не помышляли о владении, а лондонцы всегда были с мячом, но вот парадокс – атаки мадридцев были невероятно опасны, хозяева же ничего не создавали.

В первом контрвыпаде Бензема и Винисиус лондонцев пожалели. Карим отдал на бразильца в штрафную площадь, тот убрал на замахе защитника и мощно пробил в перекладину. Повезло синим, но дальше на авансцену уже вышел Бензема. Карим дал Вини мастер-класс по реализации. Сам же начал атаку передачей на бразильца, сам же её завершил ударом головой метров с 10, замкнув кросс опять же Винисиуса.

Прошло всего три минуты и Карим праздновал дубль, теперь уже воспользовавшись ювелирной подачей Луки Модрича с противоположного фланга – 0:2. Положение Лондона стало катастрофическим. «Челси» навалился всей командой, нарастил давление и под конец тайма всё-таки смог вернуть интригу. Третий гол головой за тайм оформил Кай Хаверц, замкнувший мягкий кросс Жоржиньо. Атака получилась очень похожей на комбинацию Модрич – Бензема.

Вторая половина встречи началась с атакующих замен для «Челси»: вместо Канте и Кристенсена вышли Ковачич и Зиеш, и с гола для мадридского «Реала». Неудержимый Карим Бензема прибил хозяев, воспользовавшись неудачной передачей Менди и сонливостью Рюдигера. Француз ошибку подкараулил и поразил опустевшие ворота метров с восемнадцати, оформив хет-трик – 1:3.

В ответ «Челси» опять же неплохо навалился, но тут блеснул и второй герой Мадрида. Удар Аспиликуэты вышел мощным и точным, однако Тибо Куртуа в блестящем прыжке не дал мячу затрепыхаться в «девятке». Были и промахи собственного производства. Свежий Ромелу Лукаку поймал мяч на углу вратарской после серии отскоков, бил головой, но не сумел попасть в створ.

Кажется, у Лиги чемпионов будет новый победитель. «Челси» поставил себя на край пропасти, проиграв «Реалу» на своём поле. В Мадриде Карим Бензема будет ещё опаснее.
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окончен Вильярреал 1:0 Бавария 5.40 4.30 1.57
окончен Челси 1:3 Реал Мадрид 2.20 3.40 3.60
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