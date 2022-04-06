Бензема - первый футболист, оформивший хет-трик в матче ЛЧ против «Челси»

Французский нападающий Карим Бензема забил уже три гола в матче мадридского «Реала» против «Челси», следить за событиями которого можно в нашей онлайн-трансляции. Таким образом, французский суперфорвард стал первым игроком, который сделал хет-трик в матче Лиги чемпионов против «Челси».

Это - уникальное достижение Бензема, который уже четырежды выигрывал Лигу чемпионов вместе с «Реалом» и сейчас делает все возможное для пятой победы. Ответный матч этих двух клубов, одних из самых известных в Европе, состоится через неделю.