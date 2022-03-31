Чех о матче «Челси» – «Реал»: «Очень рад, что у нас будет домашняя поддержка»

Экс-голкипер, а ныне технический директор «Челси» Петр Чех поделился ожиданиями от грядущего матча четвертьфинала Лиги чемпионов между «пенсионерами» и мадридским «Реалом». Бывший вратарь отметил, что его команда очень рада, что болельщики смогут прийти на стадион и поддержать «синих».

«Я очень рад, что болельщикам разрешили прийти на стадион. Такого рода матчи всегда являются очень важными для фанатов. Также мы рады, что в ответной игре нам удастся сыграть на «Бернабеу», ведь в прошлом сезоне у нас не было такой возможности», – цитирует Чеха официальный сайт «Челси».

Напомним, что «Челси» и мадридский «Реал» уже встречались на стадии полуфинала в прошлом сезоне. Тогда по сумме двух матчей в финал вышли подопечные Томаса Тухеля, одолев «сливочных» со счётом 3:1.