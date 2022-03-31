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Чех о матче «Челси» – «Реал»: «Очень рад, что у нас будет домашняя поддержка»

31 Марта 2022 • 13:22 Комментировать
Челси
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Реал Мадрид
2.00 3.45 3.85
06.04 22:00
Экс-голкипер, а ныне технический директор «Челси» Петр Чех поделился ожиданиями от грядущего матча четвертьфинала Лиги чемпионов между «пенсионерами» и мадридским «Реалом». Бывший вратарь отметил, что его команда очень рада, что болельщики смогут прийти на стадион и поддержать «синих».
 
«Я очень рад, что болельщикам разрешили прийти на стадион. Такого рода матчи всегда являются очень важными для фанатов. Также мы рады, что в ответной игре нам удастся сыграть на «Бернабеу», ведь в прошлом сезоне у нас не было такой возможности», – цитирует Чеха официальный сайт «Челси».
 
Напомним, что «Челси» и мадридский «Реал» уже встречались на стадии полуфинала в прошлом сезоне. Тогда по сумме двух матчей в финал вышли подопечные Томаса Тухеля, одолев «сливочных» со счётом 3:1. 
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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Петр Чех
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ЧЕЛСИ РЕАЛ МАДРИД
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