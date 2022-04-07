Анчелотти нахваливает Бензема

Итальянский наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти нахваливает Карима Бензема после первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Челси». Французский форвард забил три мяча в ворота лондонского клуба, и Анчелотти сравнивает Бензема хорошим вином, которое становится все лучше и лучше с годами.

- Он лучше с каждым днем, как хорошее вино. С каждым днем он все больше утверждается как лидер команды, как все более и более важный ее элемент, и это делает разницу. Карим - большая личность. Он знает, как он важен для нас, - цитирует слова Анчелотти испанское издание Marca.