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Тьяго Силва: «Несколько лет назад я был «сине-красным», а сейчас я просто «синий»

04 Апреля 2022 • 15:51 Комментировать
Челси
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Реал Мадрид
2.05 3.40 3.70
06.04 22:00
Защитник лондонского «Челси» Тьяго Силва прокомментировал своё пребывание в команде Томаса Тухеля. Также футболист сравнил «пенсионеров» с французским «ПСЖ», в составе которого отыграл с 2012 по 2020 годы.
 
«Пребывание в «Челси» — это одно из важнейших событий в моей жизни. Несколько лет назад я был «сине-красным», а сейчас я просто «синий». Конечно, я не забываю о парижских болельщиках, но сейчас моё сердце окрашено в синий», – заключил футболист в интервью официальному сайту «Челси».
 
Напомним, что в прошлом сезоне Силва под руководством Тухеля стал победителем Лиги чемпионов в составе лондонского «Челси». В финальном матче «синие» обыграли «Манчестер Сити».
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Евро-Футбол.Ру,
Челси Тьяго Силва
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ЧЕЛСИ РЕАЛ МАДРИД
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