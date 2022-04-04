Тьяго Силва: «Несколько лет назад я был «сине-красным», а сейчас я просто «синий»

Защитник лондонского «Челси» Тьяго Силва прокомментировал своё пребывание в команде Томаса Тухеля. Также футболист сравнил «пенсионеров» с французским «ПСЖ», в составе которого отыграл с 2012 по 2020 годы.

«Пребывание в «Челси» — это одно из важнейших событий в моей жизни. Несколько лет назад я был «сине-красным», а сейчас я просто «синий». Конечно, я не забываю о парижских болельщиках, но сейчас моё сердце окрашено в синий», – заключил футболист в интервью официальному сайту «Челси».

Напомним, что в прошлом сезоне Силва под руководством Тухеля стал победителем Лиги чемпионов в составе лондонского «Челси». В финальном матче «синие» обыграли «Манчестер Сити».