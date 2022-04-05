Анчелотти не поедет сегодня с «Реалом» на матч против «Челси»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти не вылетел сегодня вместе со своей командой в Лондон на первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов против «Челси». Как сообщают многие испанские источники, наставник ещё не сдал отрицательный тест на коронавирус.

При этом остаётся вероятность того, что Анчелотти всё же сможет присоединиться к своим подопечным уже завтра непосредственно перед матчем. Для этого итальянскому специалисту нужно сдать отрицательный тест на COVID-19, после чего ему будет разрешено вылететь в Лондон.

Напомним, что Анчелотти возглавлял «Челси» с 2009 по 2011 год. Вместе с лондонским клубом итальянец завоевал чемпионский титул АПЛ и Кубок Англии.