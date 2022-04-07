Фанаты «Реала» на матче с «Челси»: «Гибралтар – наш!»

Болельщики мадридского «Реала» на матче Лиги чемпионов против «Челси» выкрикивали лозунги с политическим контекстом.

Спор между Великобританией и Испанией по поводу принадлежности Гибралтара имеет долгую историю. Официально Гибралтар считается заморской территорией Великобритании, но испанцы отказываются признавать это.

В среду, в матче Лиги чемпионов, фанаты мадридского «Реала» скандировали с трибун лозунг «Гибралтар – наш!», сообщает Marca.

Пока официальных заявлений со стороны УЕФА не последовало, но организация может оштрафовать испанскую федерацию футбола.