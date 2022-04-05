Лебёф предрёк победу «Челси» над «Реалом»

Бывший защитник «Челси» Франк Лебёф заявил журналистам, что отдает победу «Челси» в матче против «Реала» и предсказал выход английского клуба в полуфинал Лиги чемпионов.

«Обе команды настроены далеко пройти в Лиге чемпионов. Я вижу большую игру и счет 1:0 в пользу «Челси» Или 2:1», - сказал Лебёф.

Также он отметил, что «Челси» должен одержать победу по сумме двух матчей.

Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Челси» и «Реалом» пройдет в среду, 6 апреля. Ранее сообщалось, что главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не сможет прилететь в Лондон из-за проблем с коронавирусом.