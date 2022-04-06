Куртуа об Азаре: «Ему сильно не везёт»

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал состояние своего партнёра по клубу и сборной Эдена Азара, которому совсем недавно провели операцию на лодыжку. Напомним, что полузащитник из-за различных повреждений пропустил уже более 200 дней за неполных 3 сезона в мадридском клубе.

«Его класс и талант невозможно забыть, ему очень не везет. Он лучше может высказать свое мнение, чем я, но думаю сейчас с ним все хорошо и он восстанавливается», – сказал Куртуа на пресс-конференции перед матчем с «Челси».

Напомним, что Куртуа и Азар ранее выступали за лондонский «Челси». Голкипер покинул «Стэмфорд Бридж» в 2018 году, тогда как полузащитник это сделал сезоном позже.