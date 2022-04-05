Тухель поздравил Канте с 250 матчами за «Челси»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поздравил своего полузащитника Нголо Канте, который достиг отметки в 250 сыгранных матчей за «синих».

«Это был 250-й раз, когда наблюдать за ним было чистым удовольствием. Конечно, быть его тренером – чистая радость и удача, потому что он фантастический парень и игрок. Это уникальный игрок, и я не знаю никого, кто бы его не любил, даже друзья и семья, друзья, которые поддерживают другие команды, все они любят Нголо Канте. У этого есть причина», – заявил Тухель на пресс-конференции.

Напомним, что завтра «Челси» предстоит сыграть в четвертьфинале Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Игра стартует в 22:00 по московскому времени на «Стэмфорд Бридж».