Тухель: «Промах Лукаку может дорого обойтись»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель признался журналистам, что жалеет о том, что нападающий клуба Ромелу Лукаку не реализовал момент во втором тайме.

«Это очень важный момент. Правила «выездного» гола больше нет и если бы мы проигрывали с разницей только в один мяч или сыграли вничью, то нам было бы легче. Мы могли даже сравнять», - сказал Тухель.

Он отметил, что команда не реализовала большое число моментов.

«Было много моментов. Но индивидуальные решения сегодня были далеки от нашего уровня и стандартов», - признался главный тренер «Челси».