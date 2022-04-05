Пулишич: «Мы следим за ситуацией, но сейчас все наши мысли заняты матчем против «Реала»

Полузащитник лондонского «Челси» Кристиан Пулишич прокомментировал ситуацию насчёт смены владельцев в клубе. Американец отметил, что на данный момент команда сфокусирована на своей работе, а не на посторонних слухах.

«Моя работа – фокусироваться на команде и матчах. Мы следим за ситуацией в клубе, но сейчас все наши мысли заняты завтрашним матчем против «Реала», – сказал Пулишич на пресс-конференции в преддверии игры.

Напомним, что в прошлом году Пулишич отметился одним голом и ассистом в двух полуфинальных матчах Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Первый четвертьфинал этого сезона стартует 6 апреля в 22:00 по московскому времени.