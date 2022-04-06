Милитао получил травму в матче «Реала» с «Челси»

Бразильский защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао получил травму в середине второго тайма поединка между «Реалом» и «Челси». Повреждение оказалось весьма серьезным, ибо бразильцу пришлось попросить замену и покинуть поле. Сказать что-либо конкретное о сроках выздоровления Милитао пока что затруднительно, информация должна появиться после матча.

Тем не менее, это не мешает «Реалу» уверенно контролировать ход четвертьфинального матча Лиги чемпионов - испанская команда ведет со счетом 3:1. Следить за событиями поединка можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.