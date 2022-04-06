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Рюдигер хочет остаться в «Челси»

06 Апреля 2022 • 15:46 Комментировать
Челси
...
Реал Мадрид
2.20 3.40 3.60
Через 5 ч. 4 мин.
Центральный защитник лондонского «Челси» Антонио Рюдигер изъявил желание остаться на «Стэмфорд Бридж» на фоне интереса других команд. Отмечается, что немец намерен подождать, когда у клуба появятся новые владельцы. На данный момент «Челси» не может продлевать контракты с футболистами.
 
Соглашение Рюдигера с лондонским клубом истекает по окончанию нынешнего сезона. В приглашении защитника на правах свободного агента заинтересованы такие клубы, как «Барселона» и «Бавария». Также интерес к футболисту проявлял мадридский «Реал», но высокие финансовые запросы игрока отпугнули «сливочных».
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Евро-Футбол.Ру,
Челси Антонио Рюдигер
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ЧЕЛСИ РЕАЛ МАДРИД
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06.04  22:00 Вильярреал ... Бавария 5.40 4.30 1.60
06.04  22:00 Челси ... Реал Мадрид 2.11 3.40 3.65
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