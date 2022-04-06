Рюдигер хочет остаться в «Челси»

Центральный защитник лондонского «Челси» Антонио Рюдигер изъявил желание остаться на «Стэмфорд Бридж» на фоне интереса других команд. Отмечается, что немец намерен подождать, когда у клуба появятся новые владельцы. На данный момент «Челси» не может продлевать контракты с футболистами.

Соглашение Рюдигера с лондонским клубом истекает по окончанию нынешнего сезона. В приглашении защитника на правах свободного агента заинтересованы такие клубы, как «Барселона» и «Бавария». Также интерес к футболисту проявлял мадридский «Реал», но высокие финансовые запросы игрока отпугнули «сливочных».