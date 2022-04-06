Анчелотти отправился в Лондон на матч с «Челси»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти вылечился от коронавируса и отправился вместе с командой в Англию на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Челси».

Ранее сообщалось, что итальянский специалист пропустит игру в Лондоне из-за болезни.

Матч «Челси» — «Реал» состоится сегодня, 6 марта. Начало — в 22:00 по московскому времени. Победитель этого противостояния в полуфинале встретится с победителем пары «Манчестер Сити» — «Атлетико». Финал турнира пройдёт 28 мая во Франции на стадионе «Стад де Франс».