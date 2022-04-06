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Лига чемпионов

Анчелотти отправился в Лондон на матч с «Челси»

06 Апреля 2022 • 11:08 Комментировать
Челси
...
Реал Мадрид
2.13 3.20 3.70
Через 9 ч. 43 мин.

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти вылечился от коронавируса и отправился вместе с командой в Англию на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Челси».

Ранее сообщалось, что итальянский специалист пропустит игру в Лондоне из-за болезни.

Матч «Челси» — «Реал» состоится сегодня, 6 марта. Начало — в 22:00 по московскому времени. Победитель этого противостояния в полуфинале встретится с победителем пары «Манчестер Сити» — «Атлетико». Финал турнира пройдёт 28 мая во Франции на стадионе «Стад де Франс».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Карло Анчелотти
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ЧЕЛСИ РЕАЛ МАДРИД
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06.04  22:00 Вильярреал ... Бавария 5.40 4.30 1.60
06.04  22:00 Челси ... Реал Мадрид 2.11 3.40 3.65
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