Бензема - третий игрок в истории Лиги чемпионов, который сделал хет-трик в матче с действующим победителем турнира

Французский нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема сделал хет-трик в матче против «Челси», и обеспечил, тем самым, своей команде солидный задел перед ответной игрой. Как оказалось, Бензема - всего лишь третий игрок, который сделал хет-трик в игре против действующего обладателя Лиги чемпионов.

Первым в сезоне 2004-2005 был бразильский «Император» Адриано, забивший три мяча в ворота «Порту», в сезоне 2010-2011 три мяча в ворота миланского «Интера» забил валлиец Гарет Бэйл, одноклубник Бензема. Ну а сейчас это сделал и сам Карим.