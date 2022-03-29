Рауль: «Уверен, что «Реал» выбьет «Челси» из Лиги чемпионов»

Бывший капитан мадридского «Реала» Рауль Гонсалес поделился ожиданиями от игры «сливочных» в четвертьфинале Лиги чемпионов против лондонского «Челси». Испанец не сомневается в том, что подопечные Анчелотти выйдут из этой дуэли победителями.

«Конечно, я уверен, что «Реал» выбьет «Челси» из Лиги чемпионов. Мы идем первыми в чемпионате Испании, вышли в четвертьфинал главного еврокубка», – поделился Рауль в беседе с корреспондентом Marca.

Напомним, что в прошлом сезоне «Реал» уступил «Челси» в полуфинале Лиги чемпионов с общим счётом 1:3. Первый матч между командами в нынешнем розыгрыше стартует в среду 6 апреля на «Стэмфорд Бридж» в 22:00 по московскому времени.