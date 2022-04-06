Зиеш: «Сделаем всё, чтобы защитить титул Лиги чемпионов»

Полузащитник лондонского «Челси» Хаким Зиеш рассказал о том, насколько важно для его команды защитить титул Лиги чемпионов, который «синие» завоевали в прошлом году, обыграв в финале «Манчестер Сити».

«Мы должны отдать всё ради этого. Вы не часто выигрываете такие трофеи. Он у нас есть сейчас, и мы боремся за ещё один. Мы должны отдать все, что у нас есть, чтобы защитить его и убедиться, что кубок останется в Лондоне», – заявил Зиеш в интервью официальному сайту «Челси».

Напомним, сегодня в 22:00 по московскому времени «Челси» предстоит сразиться в четвертьфинале Лиги чемпионов против мадридского «Реала». В прошлом году команда Тухеля обыграла «сливочных» по сумме двух матчей со счётом 3:1.