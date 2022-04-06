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Лига чемпионов

Зиеш: «Сделаем всё, чтобы защитить титул Лиги чемпионов»

06 Апреля 2022 • 15:07 Комментировать
Челси
...
Реал Мадрид
2.20 3.40 3.60
Через 6 ч. 33 мин.
Полузащитник лондонского «Челси» Хаким Зиеш рассказал о том, насколько важно для его команды защитить титул Лиги чемпионов, который «синие» завоевали в прошлом году, обыграв в финале «Манчестер Сити».
 
«Мы должны отдать всё ради этого. Вы не часто выигрываете такие трофеи. Он у нас есть сейчас, и мы боремся за ещё один. Мы должны отдать все, что у нас есть, чтобы защитить его и убедиться, что кубок останется в Лондоне», – заявил Зиеш в интервью официальному сайту «Челси».
 
Напомним, сегодня в 22:00 по московскому времени «Челси» предстоит сразиться в четвертьфинале Лиги чемпионов против мадридского «Реала». В прошлом году команда Тухеля обыграла «сливочных» по сумме двух матчей со счётом 3:1.
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Евро-Футбол.Ру,
Челси Хаким Зиеш
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ЧЕЛСИ РЕАЛ МАДРИД
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06.04  22:00 Вильярреал ... Бавария 5.40 4.30 1.60
06.04  22:00 Челси ... Реал Мадрид 2.11 3.40 3.65
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