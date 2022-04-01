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Куртуа: «Для меня «Челси» - особенная команда»

01 Апреля 2022 • 09:22 Комментировать
Челси
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Реал Мадрид
2.00 3.45 3.85
06.04 22:00

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа в преддверии первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Челси» пообщался с журналистами. Вратарь сказал, что с нетерпением ждет возвращения на «Стэмфорд Бридж».

«Это будет что-то особенное. В прошлом году мы проиграли в полуфинале, и я надеюсь, что в этом году будет победа», — сказал он в интервью Mundo Deportivo.

Он добавил, что «Челси» всегда останется для него особенным клубом.

«Для меня «Челси» — особенная команда, они помогли мне стать тем голкипером, которым я являюсь сегодня. Они купили меня, когда мне было 18, и дали мне возможность быть в «Атлетико», играть в Премьер-лиге, побеждать в ней», - сказал Куртуа.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Тибо Куртуа
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ЧЕЛСИ РЕАЛ МАДРИД
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