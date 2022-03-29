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Рауль уверен, что «Реал» выбьет «Челси» из Лиги чемпионов

29 Марта 2022 • 09:06 Комментировать
Челси
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Реал Мадрид
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06.04 22:00

Экс-форвард «Реала» Рауль в разговоре с журналистами выразил уверенность в том, что мадридская команда в четвертьфинале Лиги чемпионов легко обыграет лондонский «Челси».

Рауль сказал, что он уверен в том, что «королевский клуб» пройдёт «Челси» и выйдет в полуфинал Лиги чемпионов. Экс-футболист отметил, что мадридская команда полностью готова к ответственным матчам, так что нам всем остаётся только наслаждаться игрой подопечных Анчелотти.

Напомним, что первый четвертьфинальный поединок между «Реалом» и «Челси» состоится уже шестого апреля.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Лига Чемпионов Рауль Гонсалес
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ЧЕЛСИ РЕАЛ МАДРИД
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