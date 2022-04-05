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Бензема: «В паре «Челси» — «Реал» фаворита нет»

05 Апреля 2022 • 16:24 Комментировать
Челси
...
Реал Мадрид
2.02 3.30 3.90
06.04 22:00

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема поделился ожиданиями от противостояния с «Челси» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Француз считает, что в этой паре нет фаворита.

«Взгляните на матчи против «ПСЖ». Думаю, что мы были фаворитами в первой игре, а во второй парижане превратились в ультра-фаворитов», — приводит слова Бензема L’Equipe.

Бензема назвал «Челси» очень хорошей командой, однако добавил, что «Реал» едет в Лондон добиваться нужного результата.

В текущем розыгрыше главного клубного турнира Европы 34-летний Бензема забил 8 голов в семи проведённых матчах.

Первый матч между «Челси» «Реалом» состоится завтра, 6 апреля. Начало — в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Карим Бензема
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ЧЕЛСИ РЕАЛ МАДРИД
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