Алаба проводит свой сотый матч в Лиге чемпионов

Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба вышел в стартовом составе своего клуба на матч с «Челси», следить за событиями которого можно в нашей онлайн-трансляции. Для Алабы это сотая игра в рамках Лиги чемпионов, он является первым австрийским игроком, который добрался до такого показателя.

Любопытно, что Алаба, ранее выступавший в составе «Баварии», из первых 99 матчей в Лиге чемпионов выиграл 69 - это абсолютный рекорд среди всех футболистов. Австриец становился победителем Лиги чемпионов дважды - в 2013-м году и в 2020-м, оба раза с «Баварией».