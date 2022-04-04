Вальверде о матче с «Челси»: «Это шанс взять реванш»

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде поделился ожиданиями от предстоящего матча четвертьфинала Лиги чемпионов против лондонского «Челси». В прошлом сезоне «сливочные» уступили «синим» в полуфинале по сумме двух матчей со счётом 1:3.

«Игра против «Челси»? Это отличная возможность для нас взять реванш за прошлый год. У нас есть подходящие игроки, голод и мотивация для того, чтобы достичь поставленной цели», – поделился уругвайский полузащитник.

Первая игра четвертьфинала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Челси» стартует в среду 6 апреля в 22:00 по московскому времени на стадионе «Стэмфорд Бридж». Ответная игра состоится через неделю.