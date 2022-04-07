Женезио: «Бензема – это уровень Кройфа»

Главный тренер «Ренна» Бруно Женезио заявил, что нападающий «Реала» Карим Бензема напоминает ему Йохана Кройфа.

«Не то чтобы мы вчера узнали, что он был одним из лучших в мире. Для меня он один из лучших в истории игры, на том же уровне, что и Кройф или игроки того же уровня. Что больше всего говорит о его качестве, помимо его голов, так это его игровой интеллект. Все, что он делает, его движения, его решения…», - сказал главный тренер «Ренна».

В прошедшем матче четвертьфиналов Лиги чемпионов Бензема отметился тремя голами в ворота «Челси» и помог «Реалу» одержать выездную победу со счетом 3:1.