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Женезио: «Бензема – это уровень Кройфа»

07 Апреля 2022 • 22:14 Комментировать
Челси
1:3
Реал Мадрид
окончен

Главный тренер «Ренна» Бруно Женезио заявил, что нападающий «Реала» Карим Бензема напоминает ему Йохана Кройфа.

«Не то чтобы мы вчера узнали, что он был одним из лучших в мире. Для меня он один из лучших в истории игры, на том же уровне, что и Кройф или игроки того же уровня. Что больше всего говорит о его качестве, помимо его голов, так это его игровой интеллект. Все, что он делает, его движения, его решения…», - сказал главный тренер «Ренна».

В прошедшем матче четвертьфиналов Лиги чемпионов Бензема отметился тремя голами в ворота «Челси» и помог «Реалу» одержать выездную победу со счетом 3:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ренн Карим Бензема Бруно Женезио
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