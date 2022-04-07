Касильяс остался в восторге от игры Бензема в матче с «Челси»

Экс-голкипер мадридского «Реала» Икер Касильяс остался в восторге от игры французского форварда «сливочных» Карима Бензема в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Челси».

Касильяс в своих социальных сетях написал, что Карим провёл просто фантастический поединок. Экс-вратарь «Реала» назвал французского футболиста Человеком-пауком, Росомахой, ангелом-хранителем, инструктором, с которым можно смело прыгать с парашютом, а также Богом.

Напомним, что Бензема оформил хет-трик в поединке с «Челси» и помог мадридскому клубу одержать победу со счётом 3:1.