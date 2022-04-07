Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Касильяс остался в восторге от игры Бензема в матче с «Челси»

07 Апреля 2022 • 13:04 Комментировать
Челси
1:3
Реал Мадрид
окончен

Экс-голкипер мадридского «Реала» Икер Касильяс остался в восторге от игры французского форварда «сливочных» Карима Бензема в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Челси».

Касильяс в своих социальных сетях написал, что Карим провёл просто фантастический поединок. Экс-вратарь «Реала» назвал французского футболиста Человеком-пауком, Росомахой, ангелом-хранителем, инструктором, с которым можно смело прыгать с парашютом, а также Богом.

Напомним, что Бензема оформил хет-трик в поединке с «Челси» и помог мадридскому клубу одержать победу со счётом 3:1.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Икер Касильяс Лига Чемпионов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Апреля
13:04 · Лига чемпионов
Касильяс остался в восторге от игры Бензема в матче с «Челси»
10:28 · Лига чемпионов
Евсеев назвал Бензема великим форвардом
08:51 · Лига чемпионов
Макманаман: «Реал» в матче с «Челси» произвёл очень сильное впечатление
08:44 · Лига чемпионов
Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Даблин похвалил Фодена за матч с «Атлетико»
08:33 · Лига чемпионов
Данджума: Эмери - очень мудрый стратег
08:28 · Лига чемпионов
Хоккеист Голышев: Выносите Бензема «Золотой мяч»
08:20 · Лига чемпионов
Стали известны футболисты, претендующие на приз лучшему игроку недели в Лиге чемпионов
08:15 · Лига чемпионов
Киммих: Это ещё хорошо, что «Бавария» проиграла только со счётом 0:1
08:09 · Лига чемпионов
Эмери: Буду расстроен, если мы не пройдём «Баварию»
05:24 · Лига чемпионов
«Челси» пропустил 7 голов в 2 последних матчах на своем поле
04:57 · Лига чемпионов
Алаба добился уникального рекорда в Лиге чемпионов
04:46 · Лига чемпионов
«Бавария» впервые с 2019 года не забила гол в Лиге чемпионов
04:37 · Лига чемпионов
Куртуа: «Дело ещё не сделано»
04:30 · Лига чемпионов
Нагельсманн считает заслуженным поражение «Баварии» от «Вильярреала»
03:55 · Лига чемпионов
Бензема забил 37 голов в 36 матчах в текущем сезоне за «Реал»
Все новости
Рекомендуем