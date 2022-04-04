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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти всё ёще не восстановился после коронавируса

04 Апреля 2022 • 12:22 Комментировать
Челси
...
Реал Мадрид
2.05 3.40 3.70
06.04 22:00

Главный тренер «Реала» может пропустить первый четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов против «Челси».

Согласно испанскому изданию AS, Анчелотти в порядке, но все еще дает не до конца оправился от коронавируса, поэтому потенциально может быть вынужден пропустить поездку на «Стэмфорд Бридж».

Сын итальянца Давиде руководил «Реалом» в матче Ла Лиги с «Сельтой» и вполне мог снова быть у руля мадридского клуба, если его отец не сможет приехать в Лондон.

Игра между «Челси» и «Реалом» состоится в среду, 6 апреля.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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ЧЕЛСИ РЕАЛ МАДРИД
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04.04  22:00 Реал Сосьедад ... Эспаньол 1.76 3.80 4.80
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