Анчелотти всё ёще не восстановился после коронавируса

Главный тренер «Реала» может пропустить первый четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов против «Челси».

Согласно испанскому изданию AS, Анчелотти в порядке, но все еще дает не до конца оправился от коронавируса, поэтому потенциально может быть вынужден пропустить поездку на «Стэмфорд Бридж».

Сын итальянца Давиде руководил «Реалом» в матче Ла Лиги с «Сельтой» и вполне мог снова быть у руля мадридского клуба, если его отец не сможет приехать в Лондон.

Игра между «Челси» и «Реалом» состоится в среду, 6 апреля.