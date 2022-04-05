Тухель о Бензема: «Два года назад я сказал, что он один из самых недооценённых игроков. Это больше не так»

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель в преддверии четвертьфинального матча Лиги чемпионов против мадридского «Реала» высказался о нападающем соперников Кариме Бензема.

«Два года назад я сказал, что он один из самых недооценённых игроков в истории. Это больше не так. Безусловно, он выдающийся игрок и личность. Но выделять его несправедливо по отношению к Луке Модричу, Тони Кроосу, Каземиро, всем игрокам, которые так успешно вели команду на протяжении многих лет», – сказал Тухель на пресс-конференции.

В прошлом сезоне «Челси» под руководством Тухеля обыграл мадридский «Реал» по сумме двух матчей со счётом 3:1.