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Тухель о Бензема: «Два года назад я сказал, что он один из самых недооценённых игроков. Это больше не так»

05 Апреля 2022 • 18:22 Комментировать
Челси
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Реал Мадрид
2.02 3.30 3.90
06.04 22:00
Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель в преддверии четвертьфинального матча Лиги чемпионов против мадридского «Реала» высказался о нападающем соперников Кариме Бензема.
 
«Два года назад я сказал, что он один из самых недооценённых игроков в истории. Это больше не так. Безусловно, он выдающийся игрок и личность. Но выделять его несправедливо по отношению к Луке Модричу, Тони Кроосу, Каземиро, всем игрокам, которые так успешно вели команду на протяжении многих лет», – сказал Тухель на пресс-конференции.
 
В прошлом сезоне «Челси» под руководством Тухеля обыграл мадридский «Реал» по сумме двух матчей со счётом 3:1.
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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Карим Бензема Томас Тухель
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ЧЕЛСИ РЕАЛ МАДРИД
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