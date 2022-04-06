Пулишич о своём положении в «Челси»: «Я чувствую себя здесь очень комфортно»

Полузащитник лондонского «Челси» Кристиан Пулишич прокомментировал своё положение в клубе. Напомним, что в этом сезоне американский футболист крайне редко появляется в стартовом составе «пенсионеров».

«Мы достигли успеха, наша команда добилась удивительных достижений. Сейчас я наслаждаюсь своим футболом. Я хочу завершить сезон на высокой ноте. Этот вопрос меня не беспокоит. Сейчас я чувствую себя здесь очень комфортно», – сказал Пулишич на пресс-конференции перед четвертьфиналом Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

В прошлом году Пулишич отметился одним голом и ассистом в полуфинале Лиги чемпионов против «сливочных».