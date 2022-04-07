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Лига чемпионов

Евсеев назвал Бензема великим форвардом

07 Апреля 2022 • 10:28 Комментировать
Челси
1:3
Реал Мадрид
окончен

Наставник «Шинника» Вадим Евсеев в социальных сетях высказался по поводу игры звёздного французского форварда мадридского «Реала» Карима Бензема.

Евсеев написал, что Бензема великий форвард. Тренер ярославской команды отметил, что французский футболист является пример того, как нужно относиться к себе, не теряя своих лучших качеств с возрастом. Вадим добавил, что именно благодаря Кариму «Реал» уверенно побеждает своих соперников.

Напомним, что благодаря хет-трику Бензема мадридская команда обыграла «Челси» со счётом 3:1 в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Вадим Евсеев
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