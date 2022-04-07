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Хоккеист Голышев: Выносите Бензема «Золотой мяч»

07 Апреля 2022 • 08:28 Комментировать
Челси
1:3
Реал Мадрид
окончен

Российский хоккеист «Автомобилиста» Анатолий Голышев в социальных сетях написал о том, что форварду «Реала» Кариму Бензема нужно вручить «Золотой мяч».

Голышев написал, что он, как болельщик «Барселоны» и «Челси», должен признать, что французский нападающий «Реала» показывает невероятную игру. Анатолий отметил, что Кариму пора уже вынести «Золотой мяч», так как он абсолютно заслужил эту награду.

Напомним, что Карим Бензема оформил хет-трик в первом четвертьфинальном матче с «Челси» и помог «сливочным» одержать победу со счётом 3:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Лига Чемпионов Золотой Мяч Анатолий Голышев
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