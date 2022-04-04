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Лига чемпионов

Стало известно, кто рассудит первый матч между «Челси» и «Реалом»

04 Апреля 2022 • 12:29 Комментировать
Челси
...
Реал Мадрид
2.05 3.40 3.70
06.04 22:00

Представители УЕФА определились с арбитрами, которые будут работать на одном из самых интересных матчей четвертьфинала Лиги чемпионов между «Челси» и «Реалом».

Как сообщает пресс-служба УЕФА, главным арбитром поединка между лондонцами и мадридцами назначен французский рефери Клеман Тюрпен. Стоит отметить, что в последнем туре Лиги 1 Тюрпен работал на матче между «Сент-Этьеном» и «Марселем», в котором арбитр показал три жёлтые карточки и назначил один пенальти.

Напомним, что встреча состоится шестого апреля в 22.00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Лига Чемпионов Клеман Тюрпен
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ЧЕЛСИ РЕАЛ МАДРИД
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