Стало известно, кто рассудит первый матч между «Челси» и «Реалом»

Представители УЕФА определились с арбитрами, которые будут работать на одном из самых интересных матчей четвертьфинала Лиги чемпионов между «Челси» и «Реалом».

Как сообщает пресс-служба УЕФА, главным арбитром поединка между лондонцами и мадридцами назначен французский рефери Клеман Тюрпен. Стоит отметить, что в последнем туре Лиги 1 Тюрпен работал на матче между «Сент-Этьеном» и «Марселем», в котором арбитр показал три жёлтые карточки и назначил один пенальти.

Напомним, что встреча состоится шестого апреля в 22.00 по московскому времени.