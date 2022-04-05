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Лига чемпионов

Куртуа: «У нас есть всё, чтобы пройти «Челси»

05 Апреля 2022 • 23:46 Комментировать
Челси
...
Реал Мадрид
2.13 3.20 3.70
Через 21 ч. 53 мин.

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа поделился мнением о шансах своей команды в матчах против лондонского «Челси».

Команды встретятся в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. Первый матч пройдёт в Лондоне на «Стэмфорд Бридж».

«С «Челси» связано моё прошлое. Там я выиграл два чемпионата и два кубка, у меня остались отличные воспоминания, несмотря на не слишком удачное расставание. Сейчас для меня важно то, что происходит в «Реале». Мы нацелены на победу и выход в полуфинал. Это не будет похоже на прошлогоднее противостояние – тогда мы играли без болельщиков. Я убеждён, что у нас есть всё необходимое для успешного выполнения задачи», – сказал бельгиец на пресс-конференции.

«Челси» и «Реал» встречались в полуфинале предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов. Победа осталась за лондонцами – 3:1 по сумме двух встреч.

Тибо Куртуа принадлежал «Челси» с 2011 по 2018 год. На его счету 154 поединка в воротах лондонской команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Тибо Куртуа
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ЧЕЛСИ РЕАЛ МАДРИД
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06.04  22:00 Челси ... Реал Мадрид 2.11 3.40 3.65
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