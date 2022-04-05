Куртуа: «У нас есть всё, чтобы пройти «Челси»

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа поделился мнением о шансах своей команды в матчах против лондонского «Челси».

Команды встретятся в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. Первый матч пройдёт в Лондоне на «Стэмфорд Бридж».

«С «Челси» связано моё прошлое. Там я выиграл два чемпионата и два кубка, у меня остались отличные воспоминания, несмотря на не слишком удачное расставание. Сейчас для меня важно то, что происходит в «Реале». Мы нацелены на победу и выход в полуфинал. Это не будет похоже на прошлогоднее противостояние – тогда мы играли без болельщиков. Я убеждён, что у нас есть всё необходимое для успешного выполнения задачи», – сказал бельгиец на пресс-конференции.

«Челси» и «Реал» встречались в полуфинале предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов. Победа осталась за лондонцами – 3:1 по сумме двух встреч.

Тибо Куртуа принадлежал «Челси» с 2011 по 2018 год. На его счету 154 поединка в воротах лондонской команды.