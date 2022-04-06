Куртуа: «Надеюсь, с новыми владельцами, «Челси» останется одним из лучших клубов мира»

Бывший вратарь «Челси», а ныне игрок мадридского «Реала» Тибо Куртуа поделился мнением о будущих владельцах лондонского клуба.

«Новые владельцы должны понимать, какой клуб они покупают. И, надеюсь, «Челси» останется одним из лучших в мире, сохранив дух, который здесь был всегда», — приводит слова Куртуа Daily Mail.

Бельгиец также отметил, что всегда рад возвращаться на «Стэмфорд Бридж», где провёл семь лет своей карьеры, выиграв два титула чемпиона Англии.

Куртуа перешёл в «Реал» из «Челси» летом 2018 года. В текущем сезоне чемпионата Испании 29-летний вратарь провёл 30 матчей, пропустив 26 голов и 12 раз сохранив свои ворота в неприкосновенности.