Футбольный эксперт Дмитрий Сенников в беседе с корреспондентом «Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал гостевую победу «Реала» над «Челси» со счётом 3:1.

«Реал» с Карло Анчелотти прямо преобразился и сейчас набрал сумасшедшую форму. Очень приятно на них смотреть. У них в команде очень много возрастных футболистов, многие думали, что команду нужно глобально перестраивать, но можно работать и с таким составом. Футболисты качественные, к ним нужен правильный подход. «Реал» в очень хорошей форме, показывает классный футбол, обыграл «ПСЖ» и в Ла Лиге идет на первом месте. У них командный футбол, все хорошо двигаются. Если надо, играют на результат, как в первом матче с «ПСЖ».

Карло нужно похвалить. В своё время он в «Милане» тренировал опытных футболистов. У него защитникам было под 40 лет. А у «Челси» небольшой спад, возможно психологический. Возможно, как-то санкции повлияли. Может быть, команда достигла уровня, выиграла Лигу чемпионов, и теперь невозможно играть следующий сезон на таком же уровне. Какими-то моментами «Челси» смотрелся здорово, но что-то проседает.

Интрига в этом матче ещё не умерла. Такие команды могут играть и дома, и на выезде. Всё может быть. Возможно, «Челси» в ответке выйдет в отличной форме и будет бежать. Англичане могут забить первый гол, и игра поменяется. Противостояние ещё не закончено. На данный момент Бензема в сумасшедшей форме, удивляюсь, как нападающие в таком возрасте находятся в такой форме. Он - настоящий лидер. «Реал» на данный момент показывает, что он больше заслуживает пройти дальше, чем «Челси», - сказал Сенников.