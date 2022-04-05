Тухель: «Я не изучал прошлогодние матчи с «Реалом» для подготовки к четвертьфиналу»

Наставник лондонского «Челси» Томас Тухель вспомнил о прошлогодних матчах с мадридским «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов. Немец отметил, что игра, которая пройдёт в среду, будет совершенно другой.

«Если честно, я думаю, что это совсем не будет похоже на прошлый сезон. Я не пересматривал прошлогодние матчи для подготовки. Возможно, это ответит на ваш вопрос», – заявил Тухель на пресс-конференции перед игрой.

В прошлом сезоне «Челси» обыграл мадридский «Реал» в полуфинале Лиги чемпионов по сумме двух встреч со счётом 3:1. Затем команда Тухеля вышла в финал, где минимально победила «Манчестер Сити».