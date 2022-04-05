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Лига чемпионов

Куртуа: «Я выиграл множество трофеев, но Лига чемпионов – самая главная цель в клубном футболе»

05 Апреля 2022 • 13:52 Комментировать
Челси
...
Реал Мадрид
2.00 3.35 3.90
06.04 22:00
Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа дал небольшое интервью перед четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов против «Челси». Напомним, что с 2012 по 2018 годы бельгиец числился футболистом лондонского клуба.
 
«Я выиграл множество трофеев, но Лига чемпионов – самая главная цель в клубном футболе, а мне она ещё не покорялась. Конечно, победа стала бы для меня особенным событием. У меня ещё есть время до завершения карьеры. Буду следовать мечте», – заявил бельгиец в интервью официальному сайту клуба.
 
В составе «Челси» Куртуа дважды становился чемпионом АПЛ, а также побеждал в Кубке Англии и Кубке лиги.
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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Тибо Куртуа
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ЧЕЛСИ РЕАЛ МАДРИД
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