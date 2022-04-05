Куртуа: «Я выиграл множество трофеев, но Лига чемпионов – самая главная цель в клубном футболе»

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа дал небольшое интервью перед четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов против «Челси». Напомним, что с 2012 по 2018 годы бельгиец числился футболистом лондонского клуба.

«Я выиграл множество трофеев, но Лига чемпионов – самая главная цель в клубном футболе, а мне она ещё не покорялась. Конечно, победа стала бы для меня особенным событием. У меня ещё есть время до завершения карьеры. Буду следовать мечте», – заявил бельгиец в интервью официальному сайту клуба.

В составе «Челси» Куртуа дважды становился чемпионом АПЛ, а также побеждал в Кубке Англии и Кубке лиги.