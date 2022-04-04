Куртуа – о матче против «Челси»: «Надеюсь, они не освистают меня»

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа надеется, что болельщики «Челси» не будут освистывать его во время матча 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Надеюсь, это будет счастливое возвращение на «Стэмфорд Бридж». Мы теперь соперники. «Челси» хотят победить, и я тоже, так что я не жду аплодисментов от болельщиков. Я надеюсь, что они не освистают меня», — приводит слова Куртуа официальный сайт «королевского клуба».

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Челси» и «Реалом» пройдет в Лондоне на «Стэмфорд Бридж» 6 апреля. Ответная встреча состоится 12 апреля на «Сантьяго Бернабеу».

Напомним, 29-летний Куртуа защищал цвета «Челси» на протяжении четырех сезонов. За это время он вместе с командой дважды становился чемпионом Англии, выигрывал Кубок Англии и Кубок Английской Лиги.

С 2018 года он выступает за «Реал».