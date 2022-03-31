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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

СМИ: Анчелотти в матче с «Челси» заменит его сын

31 Марта 2022 • 09:56 Комментировать
Челси
...
Реал Мадрид
2.00 3.45 3.85
06.04 22:00

Главного тренера «Реала» Карло Анчелотти в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов может заменить его сын Давиде, сообщают итальянские СМИ.

Анчелотти показал положительный результат на COVID и, вероятно, пропустит следующий матч Ла Лиги на выезде против «Сельты». На следующей неделе «Реалу» предстоит встретится с «Челси» на «Стэмфорд Бридж» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

Итальянские СМИ считают, что если Карло Анчелотти не выйдет к тому времени из карантина, его на место может занять его сын Давиде, который уже много лет является его помощником.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Карло Анчелотти
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ЧЕЛСИ РЕАЛ МАДРИД
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